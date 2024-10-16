Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала об итогах конкурса «Молодой правозащитник Московской области». Он был организован совместно с Молодежным советом.

За победу в конкурсе боролись представители молодежи региона, которые успели проявить себя в общественной деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.

В рамках конкурса участникам, прошедшим в финал, нужно было подготовить презентации на тему своей правозащитной деятельности и представить их членам комиссии.

По итогам конкурса победителем был признан председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Реутова Ильнур Сафин. Второе и третье места заняли представитель управления молодежной политики и территориального развития Химок Эльтуран Мамедли и студентка Коломенского института Екатерина Казанкова.