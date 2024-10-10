Ирина Фаевская рассказала об основных идеях цифрового правосудия

Фото: [ пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках открытия конференции «Цифровое право: мировой опыт и лучшие практики» рассказала о ключевых идеях цифрового правосудия.

По словам подмосковного омбудсмена, главной идеей цифрового правосудия является использование информационных технологий для взаимодействия участников судебного процесса в сети.

Фаевская отметила важность этой темы и пожелала участникам мероприятия плодотворной дискуссии.

Конференция была организована в аппарате омбудсмена региона. Ее участниками стали студенты Российской таможенной академии, ВШЭ и МГИМО МИД России.