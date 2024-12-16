Ирина Фаевская рассказала, обязан ли работодатель устанавливать инвалиду сокращенный рабочий день

К омбудсмену региона обратилась жительница Пушкино. Женщина является инвалидом II группы. При этом в организации она работает полный рабочий день. По словам жительницы, работодатель отказывается устанавливать ей сокращенный рабочий день.

Как рассказала Фаевская, условия труда инвалидов регулируются трудовым законодательством. Работодатель обязан создать таким сотрудникам условия труда, соответствующие индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

По ТК России для работников, которые являются инвалидами I и II групп, предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. Она не должна превышать тридцать пять часов в неделю. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени — это обязанность работодателя, оно не обусловлено наличием волеизъявления сотрудника-инвалида. Еще при приеме на работу руководитель должен создать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА и установить продолжительность смены, не превышающую время, указанное в медицинском заключении.