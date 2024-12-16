Ирина Фаевская: в законодательстве нет запрета на установление испытательного срока инвалидам

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила жителям региона, имеет ли организация право устанавливать испытательный срок инвалиду при устройстве его на работу.

С соответствующим вопросом обратился житель Щелково. Мужчина рассказал, что у него инвалидность II группы бессрочно. При трудоустройстве на предприятии ему заявили, что необходимо пройти испытательный срок.

По словам Фаевской, при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника, чтобы проверить, соответствует ли он требованиям на определенной позиции. При этом испытательный срок не устанавливается ряду лиц. Однако, в федеральном законодательстве не содержится запрет на установление испытательного срока инвалидам. Вместе с тем не допускается установление в трудовых договорах условий труда инвалидов, которые ухудшают их положение по сравнению с другими работниками.