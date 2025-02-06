Искусственные дорожные неровности отремонтировали в пяти округах Подмосковья

Ремонт искусственных дорожных неровностей провели в пяти подмосковных округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поврежденные объекты были выявлены специалистами «Мосавтодора» в рамках регулярного обследования элементов дорожной сети, которые влияют на безопасность.

Объекты отремонтировали на шести участках региональных дорог в следующих округах региона: Люберцы, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Домодедово и Коломна.

К примеру, в Люберцах работы провели на Комсомольском проспекте города, а в Коломенском округе — на Коломенской улице в Озерах и на дороге в деревне Негомож.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорогах.