Искусственные неровности обустроили на дорогах Московской области

Специалисты Мосавтодора в целях снижения скорости завершили обустройство около 160 искусственных неровностей на региональных дорогах Подмосковья, они появились на 94 участках в 25 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее количество асфальтобетонных неровностей установлено в Богородском и Раменском округах, а резинокордовых — в Истре и Талдомском округах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что такие объекты обустраивают вблизи пешеходных переходов, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в аварийно-опасных местах. До этого дорожники также обустроили более 80 тротуаров протяженностью 68 километров вдоль региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.