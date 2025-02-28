Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в семи округах Московской области

Ремонт искусственных неровностей провели на девяти дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поврежденные объекты, требующие восстановления, выявили специалисты компании «Мосавтодор» в рамках регулярного мониторинга. Ремонт таких объектов имеет большое значения для обеспечения безопасности на дорогах, так как искусственные неровности успокаивают движение вблизи социальных объектов и на потенциально опасных участках.

Работы провели в Коломне, Дзержинском, Раменском, Солнечногорске, Пушкино, Орехово-Зуево, Одинцово. К примеру, в Солнечногорске отремонтировали объекты на Стеклозаводской улице в самом городе и на Староандреевской улице в поселке городского типа Андреевка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе стартовал четвертый этап реконструкции Каширского шоссе. Работы завершат в следующем году.