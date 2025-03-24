Искусственные неровности отремонтировали в семи округах Подмосковья

Ремонт искусственных неровностей провели на подмосковных дорогах. За неделю в порядок привели объекты в семи округах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Были отремонтированы объекты в Жуковском, Дмитрове, Долгопрудном, Талдоме, Мытищах, Раменском и Люберцах. К примеру, в Жуковском работы провели на Праволинейной улице, а в Талдоме — на Московском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о старте дорожного ремонта в регионе в апреле. Он подчеркнул, что дороги области нужно подготовить к лету.