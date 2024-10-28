Искусственный интеллект подключили к поиску нарушителей парковки в Подмосковье

Нейросеть будет фиксировать запаркованность у контейнерных площадок в Подмосковье, ее подключили к видеокамерам системы «Безопасный регион». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер. К проекту уже подключено почти 400 видеокамер», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

После анализа видеозаписей с камер нейросеть будет в автоматическом режиме формировать задание на проверку. Далее нарушение будет проверять ответственный исполнитель, если факт неправильной парковки подтвердится — на автовладельца составят протокол об административном правонарушении.

В ведомстве добавили, что ознакомиться с успешными ИИ-практиками региона можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.