Искусственный интеллект помог выявить более двадцати тысяч случаев стихийной торговли в Подмосковье
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Искусственный интеллект помог выявить более 24 тысяч случаев незаконной торговли в Подмосковье, 16,9 тысячи нарушений из них уже устранили. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В Московской области ИИ-технологии стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства. Что, в свою очередь, создает равные условиях для всех предпринимателей», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Нейросеть позволяет проводить анализ видеопотока с камер системы «Безопасный регион» и выявлять объекты уличной торговли в режиме онлайн. Система сохраняет видеокадр, после чего — создает задание на проверку территории. На место предполагаемого нарушения приезжает ответственный работник администрации муниципалитета, чтобы подтвердить или опровергнуть факт нарушения в приложении «Проверки Подмосковья». Затем информация передается модератору.
Отметим, что региональные ИИ-проекты представлены на портале «Цифровое Подмосковье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.