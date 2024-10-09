Искусственный интеллект помог выявить более двадцати тысяч случаев стихийной торговли в Подмосковье

«В Московской области ИИ-технологии стали мощным инструментом в борьбе с незаконной уличной торговлей. Они помогают оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать соблюдение законодательства. Что, в свою очередь, создает равные условиях для всех предпринимателей», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.