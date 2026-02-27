Исторический рекорд по потреблению газа установило Подмосковье в начале 2026 года

В Подмосковье за два месяца 2026 года установили рекорд по потреблению газа. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, объем потребления природного газа за указанный период в регионе составил 5 млрд кубометров. Показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений и подтвердил готовность компании «Мособлгаз» к работе в условиях пиковых нагрузок.

В частности, 2,2 млрд кубометров пришлось на котельные, снабжающие теплом населенные пункты. Еще 1,5 млрд кубометров потребили жители региона для отопления, горячей воды и приготовления пищи. На промышленных потребителей пришлось 1,1 млрд кубометров, на котельные коммунально-бытовых предприятий — 0,2 млрд кубометров.

За такой же период 2025 года в регионе было потреблено более 4,1 млрд кубометров газа. Основной причиной роста стало похолодание и активное развитие инфраструктуры.

По словам главы Минэнерго региона Сергея Воропанова, в области каждый год подключают к газу порядка 600 коммерческих объектов, в том числе около 80 котельных.

В топ-3 потребителей вошли ООО ТК «Подмосковье» (70 млн кубометров в год), ООО «Луховицкие овощи» (более 30 млн кубометров в год) и ООО «ТСК Мосэнерго» (10 млн кубометров в год).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе обновления Каширской ГРЭС.