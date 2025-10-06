Историческое мероприятие о взятии Казани Иваном IV в 1552 году прошло в Химках
Жители Химок узнали о взятии Казани Иваном IV в 1552 году
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» прошло патриотическое мероприятие, посвященное взятию Казани Иваном IV в 1552 году, оно направлено на воспитание патриотизма и уважения к истории России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участниками встречи стали молодые люди, представители трудовых династий, участник Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Владислав Степушин, заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян и депутат Артур Каримов. Для них провели лекцию о событии, а также квиз.
«Такие встречи помогают объединять поколения, воспитывать патриотизм и укреплять уважение к нашей истории», – отметила активист партии «Единая Россия» Евгения Купп. ё
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.