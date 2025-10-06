Историческое мероприятие о взятии Казани Иваном IV в 1552 году прошло в Химках

В Химках на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» прошло патриотическое мероприятие, посвященное взятию Казани Иваном IV в 1552 году, оно направлено на воспитание патриотизма и уважения к истории России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.