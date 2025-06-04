Истринская сыроварня представила свою продукцию на «Народной ярмарке» в Москве

Истринская сыроварня представила свою продукцию на «Народной ярмарке», которая проходит на Тверской площади в Москве, там фермеры из разных регионов России выставляют продукцию собственного производства — масла, рыбные и мясные деликатесы, сувениры и не только. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие приурочено к Всероссийскому форуму работников села. В ассортименте подмосковной сыроварни — твердый сыр «Молодой пармезан», полутвердый «Легкий» и другие сорта.

Индивидуальный предприниматель, глава К (Ф)Х, зарегистрировал свою деятельность в 2014 году. В 2024 году хозяйство произвело более 1,3 тыс. тонн сыра и 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонны творога и около 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

В ведомстве добавили, что Подмосковье является лидером в России по производству сыра. В этой отрасли работают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.