ИТ-компании Подмосковья смогут подать заявку на участие в акселераторе «Спринт 2.0»

Подмосковные компании, которые занимаются разработкой ИT-продуктов, способных заменить зарубежные аналоги в ключевых секторах экономики, могут подать заявку на конкурсный отбор в акселератор «Спринт 2.0». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа стартует в июне 2025 года, оставить заявку можно здесь до среды, 19 марта. В рамках нее участники смогут увеличить продажи, построить сильную команду, запустить маркетинг и масштабировать бизнес, уточнили в ведомстве.

Программу реализуют бесплатно при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

*Возрастное ограничение 18+