ИТ Лаборатория открылась на базе Подольского колледжа имени А. В. Никулина, передает Министерство образования Московской области. Проект реализовала компания «РЕД СОФТ».

Цель запуска лаборатории — создать для студентов все условия для углубленного изучения российских разработок в сфере информационных технологий и внедрения инновационных решений в будущей карьере.

По словам руководителя направления по работе с вузами и СПО компании Евгения Дорофеева, в лаборатории будут готовить специалистов по всему технологическому стеку организации.

Директор колледжа Андрей Гридюшко рассказал о совместной работе с компанией. Он отметил, что практику в организации прошли свыше 70 студентов. Из них 40 человек стали сертифицированными специалистами.