ИТ-решение для исключения утечки информации разработали в Подмосковье

Подмосковная компания Getmobit разработал ИТ-решение, которое исключает утечку информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы, она является резидентом особой экономической «Дубна». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Разработку создали на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO с сертификацией ФСТЭК России, заказчиками предприятия являются госкорпорации, банки, компании нефтегазового сектора, государственные ведомства.

«В создание двухконтурного защищенного решения GM-Box DUO инвестировано 325 миллионов рублей, из них около 40 миллионов — в 2024 году», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности в 2024 году компания инвестировала в свои проекты на территории ОЭЗ более 240 миллионов рублей. Директор центра развития продуктов и экспертизы Getmobit Василий Шубин в свою очередь уточнил, что данное решение позволит повысить удобство пользователя, защитить его от непреднамеренных ошибок и быстро развернуть рабочие места пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.