ИТ-специалисты из Московской области смогут принять участие в хакатоне по биометрии

Подмосковные программисты, дизайнеры, аналитики и другие ИТ-специалисты смогут принять участие во втором Всероссийском хакатон по биометрии, который проводит Центр биометрических технологий (ЦБТ) совместно с Акселератором возможностей и крупными ИТ-компаниями. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что в рамках командных соревнований участникам предстоит решить один из трех предложенных кейсов по разработке помощника для упрощения регистрации в Единой биометрической системе, инструмента для генерации датасета с изображениями ладони или для восстановления изображения из вектора биометрических персональных данных. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+