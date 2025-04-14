Итоги акции «День добрых дел» подвели в Московской области

В Подмосковье подвели итоги акции «День добрых дел», которая прошла в минувшие выходные во всех округах региона. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие было приурочено к третьей годовщине проекта «Доброе дело». В его рамках волонтеры к 87 постоянно действующим пунктам приема гуманитарной помощи добавили 45 дополнительных точек для сбора вещей, необходимых военнослужащим. В результате было собрано более 20 тонн груза.

«Также в эти дни активисты сделали и другие добрые дела: ребята приводили в порядок памятники и мемориалы, навещали ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников СВО», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки оказывают участникам СВО и их семьям в регионе.