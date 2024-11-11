Итоги ГИА 2024 года подвели в Московской области

Итоги ГИА-2024 подвели в Подмосковье, передает Министерство образования Московской области. Лидерами в этом году стали Орехово-Зуево, Пушкино и Богородский округ. Представителям этих муниципалитетов вручили награды от ведомства.

Итоги аттестации подвели в рамках заседания коллегии министерства. Также участники обсудили эффективность показателей и методику расчета для рейтинга образовательных учреждений по итогам текущего учебного года.

В числе обозначенных задач — увеличить число школ в «зеленой зоне», привлечь новых учителей и продолжить работу по развитию механизмов управления качеством образования. Кроме того, в регионе продолжится работа по обеспечению плавного перехода детей между этапами обучения.