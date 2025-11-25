Итоги конкурса «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ подвели в Подмосковье

В Подмосковье определили лучших работников коммунальной сферы в рамках конкурса «Лучший по профессии». Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конкурс проходил в несколько этапов. В результате лучшим машинистом экскаватора был признан Сергей Белоусов из Королева, газоэлектросварщиком — Сергей Денисов из Егорьевска, диспетчером — Юлия Шмелева из Люберец, инженерно-техническим работником — Юрий Левин из Подольска.

Победители и призеры получили дипломы, денежные сертификаты в онлайн-маркет «Купер» и специальные призы от Сбера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион за 3 года закупил около 1,2 тыс. единиц спецтехники для коммунальных служб.