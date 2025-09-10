Итоги конкурса рисунков «Антитеррор — безопасность в твоих руках!» подвели в Подольске

В Подольске подвели итоги муниципального конкурса рисунков «Антитеррор — безопасность в твоих руках!». В нем приняли участи более 50 школьников.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность культурных событий для жителей региона.

Так, в номинации «Дорога к миру» гран-при получил ученик школы №30 Артем Юркин. Лауреатом стала Мария Кретова из школы №21, дипломантом — Денис Улитин из школы №33.

В номинации «Слово — мир» лауреатом стал Всеволод Ботнарюк из Дворца молодежи, дипломантом — Даниил Крайний из школы №33.

В номинации «Наш мир без террора» гран-при получила Анастасия Лемешкина из школы №20, лауреатом стал Максим Гинеатулин из школы №32.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками областного отделения Движения Первых.