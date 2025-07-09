Итоги областного конкурса «Лучший детский сад» подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги областного конкурса «Лучший детский сад». В нем принимали участие 35 учреждений, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Детсады-участники представляли 35 округов региона. Среди них определили 10 лучших. Победителем стало дошкольное отделение «Котенок» школы № 31 Химок.

В число лауреатов вошли детсад № 97 образовательного центра «ФЛАГМАН» в Одинцово, дошкольное отделение № 3 школы № 2 им. Героя РФ А. В. Крестьянинова в Балашихе, дошкольное отделение школы № 1 в Королеве, дошкольное отделение «Матрешка» школы № 30 им. Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова в Коломне и другие.

В рамках августовской педагогической конференции победителю и лауреатам вручат почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе ремонта в главном корпусе гимназии им. Подольских курсантов.