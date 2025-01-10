Итоги обследования малых рек подведут в Московской области

В Подмосковье подведут итоги государственного мониторинга малых рек, который провели в 2024 году, и дополнят данные информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В основу системы войдут данные обследования состояния дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек и эколого-геохимической оценки состояния донных отложений основных водотоков. Обследование провели специалисты Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова, по итогам работы в регионе примут решение по расчистке водных объектов.

В ведомстве уточнили, что малые реки региона относятся к бассейнам четырех главных рек: Москвы, Оки, Волги и Клязьмы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.