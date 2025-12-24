Итоги проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» за 2025 год подвели в Московской области

В Главном управлении региональной безопасности Московской области подвели итоги реализации проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» за 2025 год.

На сайте «Решаем проблемы вместе» было проведено два голосования. В ходе первого жители отмечали на карте места, которые они считали небезопасными. В рамках второго был сформирован список мест для установки камер видеонаблюдения.

В целом по просьбам жителей в регионе установили 345 видеокамер. Также в маршруты патрулирования в округах было добавлено 55 адресов.

Реализация проекта ведется с 2018 года. В общей сложности в его рамках в области было установлено свыше 1,4 тыс. камер видеонаблюдения и организовано дополнительное патрулирование по 335 адресам.

