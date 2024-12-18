Итоги работы МФЦ и Сбера подвели в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
В Подмосковье в рамках встречи представителей Уполномоченного МФЦ региона, директоров подмосковных офисов «Мои Документы» и представителей Сбера подвели итоги их совместной работы, она прошла в формате конференции на площадке СберУниверситета в Истре. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сотрудничество МФЦ и Сбера стартовало еще в 2019-м, но в этом году оно вышло на новый качественный уровень. Мы постоянно работаем над повышением стандартов обслуживания заявителей, поэтому опыт Сбербанка в этом направлении нам очень интересен», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
По ее словам, для этого в регионе разработали программу по обучению руководителей и специалистов МФЦ. В ходе встречи участники обсудили достигнутые результаты и наметили планы по сотрудничеству на 2025 год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.