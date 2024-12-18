Итоги работы МФЦ и Сбера подвели в Московской области

«Сотрудничество МФЦ и Сбера стартовало еще в 2019-м, но в этом году оно вышло на новый качественный уровень. Мы постоянно работаем над повышением стандартов обслуживания заявителей, поэтому опыт Сбербанка в этом направлении нам очень интересен», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.