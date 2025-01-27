Итоги работы правоохранительного блока за 2024 год подвели в Подмосковье в рамках заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области. В мероприятии принял участие руководитель ведомства Виктор Пауков.

За год в области пресекли деятельность более 450 участников организованных преступных групп и сообществ. Также пресекли 3,6 тыс. преступлений в сфере экономики и выявили 729 преступлений в сфере коррупции.

В 2024-м выявили более 8,5 тыс. преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Было изъято почти 2,5 тонны наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, а также четыре тонны прекурсоров. Кроме того, ликвидировали 67 подпольных нарколабораторий.

В области провели 111 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности иностранных граждан. В результате выдворили за пределы страны и депортировали 28 тыс. нелегальных мигрантов.

В сфере киберпреступности за год раскрыли 5,9 тыс. преступлений. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы системы «Безопасный регион».