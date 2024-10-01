Итоги работы региональной Общественной палаты VII созыва подвели в Подмосковье

В Подмосковье провели заключительное заседание Общественной палаты Московской области VII созыва, в ходе которого участники подвели итоги работы за последние три года, оно прошло в Правительстве Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Заседание открыл председатель Общественной палаты, ректор МГИМО, Чрезвычайный и полномочный посол, академик РАН Анатолий Торкунов. Он сообщил об основных направлениях деятельности палаты за последние три года.

«Основной вектор в текущем созыве был направлен на оказание гуманитарной поддержки жителям новых субъектов РФ, а также мобилизованным жителям Подмосковья и их семьям, как в зоне СВО, так и на территории региона. Ключевой задачей внутри Палаты в текущем созыве мы обозначили получение права законодательной инициативы, и эту задачу аппарат при поддержке наших партнеров в Правительстве, Мособлдуме, довел до конца», — сказал Торкунов.

В рамках встречи заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул важность конструктивного и эффективного диалога между исполнительной властью и обществом. По его словам, текущему созыву удалось его выстроить.

«Отдельно хочу отметить работу созыва в электоральном цикле. За последние три года в нашем регионе прошли выборы всех уровней — в общей сложности Палата подготовила и вывела на избирательные участки более 25 тысяч наблюдателей. Все они имели возможность проследить за ходом голосования, начиная от открытия избирательных участков, заканчивая подсчетом бюллетеней. Именно личное участие граждан позволяет убедиться в прозрачности и открытости процесса, что в конечном счете обеспечивает легитимность результатов голосования», — сказал Духин.

Первый заместитель Председателя Мособлдумы Лариса Лазутина в ходе встречи рассказала о том, насколько важно было наделить Общественную палату региона правом законодательной инициативы. На заседании также выступил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин. Он представил доклад «Динамика показателей социально-экономического развития Московской области».

В рамках мероприятия также прошло торжественное награждение членов подмосковной Общественной палаты и Общественных палат городских округов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.