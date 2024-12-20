Итоги работы студенческих отрядов подвели в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги работы регионального отделения Российских студенческих отрядов, торжественная церемония закрытия трудового семестра прошла в Доме Правительства Московской области под лозунгом «Поколение.Традиции.Время». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Студенты достойно представили наш регион на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, завоевали много призовых мест по разным направлениям. Студотряды Подмосковья стали лучшими в стране в номинации «Кубок прогресса», вошли в топ-10 лучших студенческих отрядов страны. Желаю не сбавлять оборотов и двигаться только вперед!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Руководитель Окружного штаба студенческих отрядов ЦФО, депутат Госдумы Юлия Дрожжина отметила, что в этом году у студенческих отрядов был насыщенный год. Она выразила благодарность всему региональному штабу и бойцам за готовность трудиться.

Помимо этого, в ходе мероприятий были награждены активисты. Так, например, лучшим штабом студотрядов региона по командирской деятельности признали команду Российского университета кооперации, в комиссарской деятельности — отряд педагогов «След» (Мытищи), самыми активными в сервисном направлении — активистов из отряда «Помогатор» (Мытищи). Победители получили знамена направлений, сертификаты на 10 и 20 тыс. рублей и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.