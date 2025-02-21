Итоги работы за 2024 год подвели на заседании УФНС России по Подмосковью

Итоги работы за 2024 год подвели в рамках заседания УФНС России по Подмосковью. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Как напомнили в ведомстве, по итогам прошлого года собственные доходы консолидированного бюджета региона составили более 1,3 трлн руб. УФНС России по Подмосковью администрирует 1,2 трлн руб.

Основным драйвером роста налогов регионального и муниципальных бюджетов в 2024 году стал налог на доходы физлиц. Он составил 548 млрд руб.

Поступления по налогам на совокупный доход составили 118 млрд руб, по налогу на прибыль организаций — 373 млрд руб.

Темпы прироста задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет замедлились до 8,1%, однако доля должников, находящихся в процедуре банкротства, остается высокой.

«В 2025 году важно усилить контроль за ходом процедур банкротства и деятельностью арбитражных управляющих для недопущения затягивания хода банкротства», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в расширенном заседании Президиума Арбитражного суда региона. В его рамках были подведены итоги работы за прошлый год.