Итоги сезона кикшеринга подвели в Московской области

В Подмосковье подвели итоги пятого сезона кикшеринга — сервиса по аренде электросамокатов, в 2024 году он длился с конца марта по конец ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего жители и гости региона арендовали электросамокаты в сентябре — 3,7 миллиона раз. В общей сложности за сезон ими воспользовались 19,6 миллиона раз.

«Электросамокаты в Подмосковье становятся популярнее с каждым годом. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, ж/д станций, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, число поездок на самокатах в сравнении с первым годом запуска сервиса увеличилось более чем в 100 раз. В среднем на самокатах едут в течение 10 минут на расстояние до трех километров, уточнили в ведомстве. При этом самым коротким расстоянием за аренду стал один километр, длинным — 75 километров. Наиболее активные пользователи кикшеринга замечены в Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.