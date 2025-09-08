Итоги спортивного проекта «Герои нашего двора» подвели в Подольске

В Подольске прошел финал спортивного проекта «Герои нашего двора». Мероприятие провели на стадионе школы № 32 в микрорайоне «Кузнечики».

До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что спортсмен из Подмосковья Арсен Кудаев победил на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок России U-18».

В Подольске спортивный проект охватил более 500 участников. По итогам семи этапов были определены 12 победителей в двух возрастных категориях. В категории 6–10 лет среди мальчиков первое место занял Захар Батылев, среди девочек — Евгения Гладких. В категории 11–16 лет среди мальчиков победил Сабир Бабаев, среди девочек — Марина Рыбинская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается детское здравоохранение.