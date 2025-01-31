Итоги творческого конкурса «Зажигай» подвели в колледже «Подмосковье», сообщили в Министерстве образования Московской области. Финал состязания прошел в структурном подразделении №3.

За победу в конкурсе боролись как опытные артисты, так и новички. В общей сложности было представлено более 30 номеров — участники читали стихи, танцевали, играли на музыкальных инструментах.

Выступления оценивало жюри во главе с директором колледжа Антониной Юдиной.

«Этот конкурс не просто помогает раскрыть таланты, но и объединяет нас. Мы поддерживали друг друга, переживали за участников — и это ощущение настоящей дружбы дорогого стоит», — поделились студенты учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что во многих округах региона решена проблема дефицита школ.