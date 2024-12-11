Итоги волонтерской деятельности подвели в Московской области

В Мытищах состоялся Итоговый волонтерский форум, в котором приняли участие более 500 волонтеров, представителей ресурсных центров поддержки добровольчества и НКО, Добро.Центров из 57 округов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» начало свою работу в 2020 году. <…> За четыре года волонтеры совершили более семи тысяч добрых дел и провели более 10 тысяч мероприятий. С 2022 года мы реализуем новый масштабный проект «Доброе дело», в рамках которого было отправлено более 7,5 тысячи тонн груза в новые субъекты РФ и приграничные регионы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, сейчас волонтерское движение региона насчитывает более 50 тысяч человек. В рамках форума для добровольцев провели установочную сессию с участием федерального тренера Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, разработчика образовательных проектов и продуктов Артема Рыкова, тимбилдинг в формате музыкального квиза, тренинг по теме внедрения и сохранения позитивных изменений в волонтерской среде, а также стратегическую сессию. В ходе последней участники совместно с федеральными тренерами Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Еленой Матюшиной и Анной Черкасовой проанализировали свой опыт за прошедший год.

Помимо этого, на мероприятии прошла церемония награждения, на которой отметили отличившихся ребят, им вручили грамоты за личный вклад в реализацию Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и другие заслуги.

Помимо этого, в регионе вручают нагрудный знак «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области», его получили три человека — Никита Гагарин, Катя Грязина и София Захарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.