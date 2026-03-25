Итоги зимнего этапа акции «Снежный десант РСО» подвели в Подмосковье

Зимний этап Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО – 2026» завершился в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В этом году участниками акции стали 15 студенческих отрядов. В их состав вошли свыше 500 учащихся из более чем 40 учреждений образования Подмосковья.

«Ребята получают опыт взаимодействия с разными аудиториями, учатся работать в команде и видеть результат своей работы», — отметил руководитель студенческих отрядов региона Павел Ковалев.

В рамках акции ребята занимались благоустройством территорий, помогали образовательным и социальным учреждениям, проводили профориентационные встречи и мастер-классы для школьников.

