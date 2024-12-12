Итоговый форум региональной Общественной палаты состоялся в Московской области

В подмосковных Химках прошел IV Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества, в котором приняли участие представители 52-х муниципальных общественных палат региона и 12-ти других субъектов России, включая Луганскую Народную Республику и Херсонскую область. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Формат позволил обсудить актуальные вопросы взаимодействия государства и общества. Мы видим, что гражданские инициативы становятся все более значимыми в жизни регионов, и такие формы взаимодействия помогают нам находить новые пути сотрудничества и укреплять доверие между различными секторами наших институтов», — сказал председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Президиума РАН, академик Анатолий Торкунов.

В рамках форума в Доме Правительства Московской области состоялось обсуждение национальных проектов в сфере экологии, на котором презентовали лучшие практики и подвели итоги мониторинга нацпроектов. Помимо этого, в рамках мероприятия прошло награждение авторов наиболее ярких проектов в сфере экологии.

Специалисты также приняли участие в расширенном заседании Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также заседании комиссии Общественной палаты региона по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, для участников провели стратегическую сессию по вопросам транспорта, ЖКХ, медицины, культуры и СВО, мастер-класс «Как построить стратегию жизни и избавиться от негатива», интерактивные лекции, культурную программу и много другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.