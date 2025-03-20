Из Московской области в зону СВО отправили более 3 тыс. бесплатных посылок

С начала 2025 года Почта России обработала более 3,3 тыс. бесплатных отправлений от жителей Подмосковья для военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В среднем вес одной посылки составил около 6 кг. Для отправки писем и посылок в зону СВО жителям нужно указать данные адресата и написать в поле места назначения «город Москва-400» и индекс 103400. Такая возможность есть во всех почтовых отделениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.