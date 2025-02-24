Из Подмосковья в зону СВО отправилась еще одна фура «Доброго дела»

Активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в преддверии 23 февраля в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» провели акцию «Доброе дело — нашим Защитникам», собранную гумпомощь уже отправили в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В сборе активно приняла участие подмосковная молодежь. Ребята не только собирали необходимые вещи, но и делали их сами: маскировочные сети, окопные свечи, игрушки-талисманы, письма со словами поддержки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для военных приносили зимнюю одежду, обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты и не только, в общей сложности было собрано порядка 20 тонн полезных товаров. В регионе работают 87 пунктов сбора гумпомощи, всего в рамках «Доброго дела» организовали 165 рейсов и перевезли более 7,7 тыс. тонн груза.

Напомним, что проект стартовал в апреле 2022 года, когда ученики гимназии имени Е. М. Примакова выступили с инициативой помочь жителям Донбасса. Их идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.