Из волонтерского центра Подольска за один день отгрузили более 300 кг гуманитарной помощи

Более 300 кг помощи для бойцов СВО отгрузили из волонтерского центра Подольска
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске из волонтерского центра на улице Ульяновых за один день отгрузили более 300 кг гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
«Сегодня мы забираем медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Уже в конце ноября все будет доставлено ребятам», – рассказала жена бойца с позывным «Завгар» Татьяна Емельянова.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области.