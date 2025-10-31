Известные актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков поддержали проект «Доброе дело»

Известные актеры театра и кино Антон Эльдаров и Иван Моховиков посетили Региональный ресурсный центр «Волонтеров Подмосковья» в Химках и выразили поддержку проекту «Доброе дело». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Когда публичные люди на своем примере показывают, что помогать — это правильно и нужно, это вдохновляет других присоединяться к благотворительности. Проект "Доброе дело" объединяет людей разных профессий и возрастов, и сегодня мы видим, как люди искусства поддерживают наших защитников и волонтеров», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Актеры привезли в центр гуманитарную помощь и вместе с волонтерами собрали посылки для участников СВО и жителей Донбасса. Также они пообщались с добровольцами.

В завершение визита актеры поблагодарили волонтеров за их труд и раздали всем желающим автографы и памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошло награждение волонтеров. Награды добровольцам вручил губернатор Андрей Воробьев.