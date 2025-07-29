Известный хоккеист Егор Воронков провел тренировку для юных спортсменов Подольска
Мастер-класс игрока КХЛ Егора Воронкова прошел в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Известный хоккеист, игрок КХЛ Егор Воронков провел тренировку для юных спортсменов Подольска. Занятие прошло в спортшколе «Витязь». В нем приняли участие ребята 8-13 лет.
В Подмосковье работает 71 ледовый дворец с 87 ледовыми площадками, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Под руководством Егора Воронкова хоккеисты Подольска отработали линейное катание, бросковую технику и культуру паса. В завершение тренировки прошла автограф-сессия.
Воронков отметил важность проведения подобных мероприятий для спортивного развития молодежи и поблагодарил за теплый прием в родной спортшколе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты строятся и реконструируются в регионе в этом году.