Известный хоккеист Егор Воронков провел тренировку для юных спортсменов Подольска

Известный хоккеист, игрок КХЛ Егор Воронков провел тренировку для юных спортсменов Подольска. Занятие прошло в спортшколе «Витязь». В нем приняли участие ребята 8-13 лет.

В Подмосковье работает 71 ледовый дворец с 87 ледовыми площадками, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Под руководством Егора Воронкова хоккеисты Подольска отработали линейное катание, бросковую технику и культуру паса. В завершение тренировки прошла автограф-сессия.

Воронков отметил важность проведения подобных мероприятий для спортивного развития молодежи и поблагодарил за теплый прием в родной спортшколе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные объекты строятся и реконструируются в регионе в этом году.