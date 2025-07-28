Известный спортсмен Сергей Агаджанян принял участие в акции «Проверь здоровье в парке»

Известный спортсмен-экстремал Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», принял участие в областной акции «Проверь здоровье в парке». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, Агаджанян прошел медосмотр в мобильном медицинском пункте, который был открыт в Центральном парке Люберец. У него взяли кровь для проведения анализов на уровень сахара и холестерина, измерили антропометрические показатели, внутриглазное и артериальное давления, а также сняли электрокардиограмму.

В завершение медосмотра спортсмен показал один из своих трюков — скрутил в трубочку походную миску. Он также призвал жителей присоединиться к акции и проверить состояние своего здоровья.

«Взрослея, мы не замечаем, как наступают хронические заболевания, и только при регулярных обследованиях можно держать руку на пульсе и быть в хорошей форме, невзирая на возраст», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что региону нужно дать право активнее внедрять телемедицину.