«Январский субботник» пройдет в Московской области

Подмосковные коммунальные службы проведут «Январский субботник»

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Подмосковные коммунальные службы на фоне аномально теплой погоды проведут «Январский субботник», в рамках которого уберут смет на придомовых территориях, зачистят внутриквартальные проезды от снега и уберут мусор во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Сейчас мы проводим большую работу по приведению дворовых территорий и общественных пространств региона в соответствие. За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 тыс. точек в более чем 50 городских округах Подмосковья», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в работу взяли все выявленные дефекты в содержании территорий, большинство из них удалось устранить за сутки. Наибольшее число недочетов выявили в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области