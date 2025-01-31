«Январский субботник» пройдет в Московской области
Подмосковные коммунальные службы проведут «Январский субботник»
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Подмосковные коммунальные службы на фоне аномально теплой погоды проведут «Январский субботник», в рамках которого уберут смет на придомовых территориях, зачистят внутриквартальные проезды от снега и уберут мусор во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас мы проводим большую работу по приведению дворовых территорий и общественных пространств региона в соответствие. За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 тыс. точек в более чем 50 городских округах Подмосковья», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, в работу взяли все выявленные дефекты в содержании территорий, большинство из них удалось устранить за сутки. Наибольшее число недочетов выявили в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.