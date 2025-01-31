«Январский субботник» пройдет в Московской области

«Сейчас мы проводим большую работу по приведению дворовых территорий и общественных пространств региона в соответствие. За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 тыс. точек в более чем 50 городских округах Подмосковья», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.