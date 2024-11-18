Ярмарка вакансий пройдет на территории подмосковной особой экономической зоны

В эту субботу на территории конгресс-центра особой экономической зоны «Дубна» пройдет ярмарка вакансий, в ходе которой участники смогут изучить предложения от 30 высокотехнологичных компаний ОЭЗ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что компаниям требуются специалисты в сфере информационных технологий, инженерии, управления и не только. В рамках мероприятия жители региона смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия работы и пройти первичные собеседования. Пройти регистрацию для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.

*Возрастное ограничение 18+