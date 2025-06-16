Ярмарки трудоустройства пройдут в округах Подмосковья в июне

Ярмарки трудоустройства пройдут в округах Подмосковья 25–27 июня, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Мероприятия проведут в очном и дистанционном форматах.

Мероприятия будут проходить в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В частности, ярмарки запланированы в Химках, Подольске и Ногинске. В Химках мероприятие состоится в ТРЦ «Мега Химки» 25 июня, в Подольске — в концертном зале администрации округа 27 июня, в Ногинске — в Центре занятости населения Подмосковья 27 июня. Кроме того, 26 июня ярмарка трудоустройства пройдет в онлайн-формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил врачей из других субъектов РФ на работу в Московскую область.