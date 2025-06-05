Ярмарку экологических проектов организуют в подмосковных Химках
Ярмарка экологических проектов пройдет в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В пятницу, 6 июня, в парке Толстого в подмосковных Химках организуют ярмарку экологических проектов, в рамках которой жители и гости города смогут узнать об инновационных идеях и присоединиться к созданию экологичного будущего. Организатором выступит Министерство экологии и природопользования Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Ярмарка экологических проектов — это уникальная платформа, объединяющая усилия научной среды, бизнес-сообщества, талантливых студентов и школьников, а также экоактивистов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Мероприятие станет финалом конкурса «Экологическая ярмарка», посетителям продемонстрируют 13 лучших эко-разработок со всего Подмосковья. Кроме того, их ждут мастер-классы, викторины, веселые старты, сладкие угощения и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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