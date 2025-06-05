Ярмарку экологических проектов организуют в подмосковных Химках

В пятницу, 6 июня, в парке Толстого в подмосковных Химках организуют ярмарку экологических проектов, в рамках которой жители и гости города смогут узнать об инновационных идеях и присоединиться к созданию экологичного будущего. Организатором выступит Министерство экологии и природопользования Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа.