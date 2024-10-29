Ярмарку трудоустройства проведут в Подмосковье в онлайн-формате

«Предложения действительно очень достойные. Так, Ступинская клиническая больница предоставляет служебное жилье в новом доме с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, подъемные в сумме 500 тысяч от администрации городского округа при переезде из другого региона РФ, помощь в получении мест в детских садах города, возможность получения земельного участка, участия в программе «Земский доктор» — сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.