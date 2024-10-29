Ярмарку трудоустройства проведут в Подмосковье в онлайн-формате
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Кадровый центр Подмосковья проведет ярмарку трудоустройства в режиме онлайн, свои вакансии на ней представят 42 передовых предприятия и учреждения. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Так, например, участие в мероприятии примут Ступинский химический завод, «Ратеп-инновация», АО «Мострансавто», НПО «ЛУЧ», Тепличный комплекс «Подмосковье» и не только. Участники смогут ознакомиться с предложениями, сравнить условия и пройти первичное собеседование с рекрутером. Ярмарка пройдет в этот четверг, принять участие можно здесь.
«Предложения действительно очень достойные. Так, Ступинская клиническая больница предоставляет служебное жилье в новом доме с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы в учреждении, подъемные в сумме 500 тысяч от администрации городского округа при переезде из другого региона РФ, помощь в получении мест в детских садах города, возможность получения земельного участка, участия в программе «Земский доктор» — сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.