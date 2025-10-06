Юная гимнастка из Подольска получила серебряную медаль на первенстве России

Юная спортсменка из Подольска Юлия Янушкевич получила серебряную медаль на первенстве России среди клубов по художественной гимнастике. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что самбисты из Подмосковья получили три золотые медали на первенстве мира.

Соревнования по художественной гимнастике прошли в Казани. За победу в них боролись более 3 тыс. спортсменов со всей страны. Подольчанка выступила в возрастной категории 10-11 лет и завоевала серебро.

Юлии 10 лет. Она занимается художественной гимнастикой под руководством тренера Екатерины Новицкой. Сейчас спортсменка готовится к международному турниру «Гран-при клубов Мира».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как завершился летний спортивный сезон в регионе.