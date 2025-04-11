Юная жительница Подольска стала лауреатом циркового фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках»

Воспитанница коллектива «Браво» из Подольска Мария Воробьева стала лауреатом Vl Циркового фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в Кузьминках». Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие 150 человек из разных городов России. Артисты представили номера в разных жанрах — от жонглирования до эквилибра.

Подольский коллектив представил два номера. Это «Маска» в исполнении Даниила Анпилогова и «Крылья» в исполнении Марии Воробьевой. В результате Мария стала лауреатом III степени.

Ранее представительницы того же подольского коллектива победили на первом Всероссийском фестивале циркового искусства «С ног на голову».