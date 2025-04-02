Подольские артисты одержали победу на Всероссийском фестивале циркового искусства «С ног на голову»

Юные артисты из Подольска одержали победу на первом Всероссийском фестивале циркового искусства «С ног на голову». Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

В мероприятии принимали участие артисты со всей страны. В общей сложности было представлено 72 номера в различных жанрах: воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование.

Представительницы Подольска — воспитанницы образцового циркового коллектива «Браво» Дворца культуры «Октябрь» Алена и Аня Мерзляковы — представили воздушный номер на петлях под названием «Отражение». В результате выступление сестер было отмечено дипломом I степени.

«Для девочек это был первый конкурс, и они очень старались справиться с волнением и исполнением сложных трюков», — рассказала руководитель коллектива «Браво» Людмила Василенко.

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