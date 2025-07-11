Юнармейцы из Подольска приняли участие в межрегиональных военно-патриотических сборах, которые прошли в Шаховской. Их организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В целом участниками мероприятия стали более 900 человек со всей страны, а также из Белоруссии.

В программу сборов вошли огневая подготовка с освоением безопасного обращения с оружием, стрельба из винтовки и пистолета, метание ножей, отработка навыков переправ через преграды, спасение утопающих, разведение костра, ориентирование без карт и многое другое.

Также для участников провели мастер-классы, уроки военно-патриотического направления, встречи с ветеранами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Мытищ.